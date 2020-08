Bayern führt zweiwöchige Maskenpflicht im Unterricht ein

München: Nach dem Ende der Sommerferien gilt an den weiterführenden Schulen in Bayern zwei Wochen lang eine Maskenpflicht im Unterricht. Das ist das Ergebnis eines Spitzentreffens in der Staatskanzlei. Die Regelung betrifft sowohl Lehrer als auch Schüler - die Jahrgangsstufen eins bis vier sind ausgenommen. In Regionen mit hohem Infektionsgeschehen kann die Maskenpflicht verlängert werden. Ministerpräsident Söder sagte, wegen der Reiserückkehrer müsse gerade in den ersten zwei Wochen nach Schulstart Sicherheit zuerst gelten. Landesschülersprecher Joshua Grasmüller zeigte Verständnis für die Maßnahme. Er sagte, Vorsicht sei besser als Nachsicht. Die Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände, Walburga Krefting, sagte, am allerwichtigsten sei, dass der Präsenzunterricht wieder stattfinde. Sie forderte aber, die Schulen technisch und personell besser auszustatten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 18:00 Uhr