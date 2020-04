Bayern führt Maskenpflicht in Läden und ÖPNV ein

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern führt eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Sie gilt ab dem kommenden Montag. Das hat Ministerpräsident Söder am Vormittag in seiner Regierungserklärung angekündigt. Er begründete seine Entscheidung damit, dass Appelle allein vermutlich nicht reichten. Auch ein Schal, der über Mund und Nase getragen werde, sei im Sinne der neuen Maskenpflicht ausreichend, so Söder. Außerdem will der Freistaat für zunächst drei Monate die Elternbeiträge für Kita-Plätze übernehmen. Wörtlich sagte der Ministerpräsident: "Eine Schließung vonseiten des Staates darf nicht dauerhaft zulasten der Eltern gehen." Auch Künstlern will die Staatsregierung finanziell unter die Arme greifen. Die rund 30.000 Kulturschaffenden, die in der Künstlersozialkasse organisiert sind, bekommen demnach für zunächst drei Monate jeweils 1000 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 12:00 Uhr