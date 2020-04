Bayern führt Maskenpflicht in Läden und Nahverkehr ein

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach Sachsen führt auch Bayern eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Das teilte Ministerpräsident Söder in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Landtag mit. Von kommender Woche an sollen dort Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals Pflicht sein, sagte Söder. Für diese Woche gelte noch das Maskengebot. Doch Appelle allein würden nicht die notwendige Sicherung bringen, so Söder. Außerdem kündigte Söder an, dass Eltern in Bayern für die kommenden drei Monate kein Kita-Gebühren zahlen müssen, zumindest aber, solange diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind. . Man habe in den vergangenen vier Wochen viel erreicht, betonte er. Bayern und Deutschland seien bislang besser als viele andere Staaten durch die Krise gekommen. Gleichzeitig wies er daraufhin, dass die Situation weiter labil sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 11:00 Uhr