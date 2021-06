Bayern fühlt sich bei Impfstoffverteilung ungerecht behandelt

EU-Staaten geben grünes Licht für Agrarreform

Brüssel: Die EU-Staaten haben grünes Licht für die neue Agrarpolitik der Union gegeben, die die Landwirtschaft umweltfreundlicher machen soll. Die neuen Regeln sollen 2023 in Kraft treten. Danach müssen die Mitgliedsstaaten in den ersten beiden Jahren dafür sorgen, dass mindestens 20 Prozent der Zahlungen an Landwirte in umwelterhaltende Maßnahmen investiert werden. Bis 2027 steigt dieser Anteil auf 25 Prozent. Umweltaktivisten und einige EU-Parlamentarier kritisieren die neuen Regeln als ungenügend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2021 16:00 Uhr