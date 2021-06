Bayern fühlt sich bei Impfstoffverteilung ungerecht behandelt

Bundesregierung verurteilt Messerattacke von Würzburg

Berlin: Die Bundesregierung zeigt sich erschüttert über die Messerattacke von Würzburg. Regierungssprecher Seibert hat gesagt, es sei eine Tat von nicht zu begreifender Brutalität und Bösartigkeit. Es handele sich um fürchterliche, niederträchtige Morde. Laut Seibert hofft Bundeskanzlerin Merkel auf eine gründliche Aufklärung. Inzwischen gibt es offenbar Hinweise auf islamistische Hasspropaganda in der Unterkunft des Tatverdächtigen, aber auch Hinweise auf psychische Probleme in der Vergangenheit. Seibert erklärte wörtlich: "Das eine muss das andere nicht ausschließen." Am Freitag hatte ein 24-jähriger Somalier in der Würzburger Innenstadt drei Frauen erstochen und sieben weitere Menschen verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2021 14:00 Uhr