Bayern-Frauen verpassen Sieg gegen Ajax Amsterdam

Zum Fußball: In der Champions League der Frauen hat der FC Bayern auf dem erhofften Weg ins Viertelfinale Punkte liegen lassen. Das Team schaffte im dritten Gruppenspiel nur ein 1:1 Unentschieden gegen Ajax Amsterdam. In der Europa-League der Männer hat Bayer Leverkusen auch sein sechstes Spiel gewonnen. Der aktuelle Tabellenführer in der Bundesliga setzte sich gegen den norwegischen Pokalsieger Molde mit 5:1 durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 21:00 Uhr