Bayern-Frauen im DFB-Pokal ausgschieden

Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Im DFB-Pokal der Frauen ist das Team des FC Bayern gegen den VFL Wolfburg ausgeschieden. Die Münchnerinnen verloren ihr Halbfinalspiel mit 0 zu 2. Beim Finale in Köln wartet dann am 30. Mai die Damen-Mannschaft von Eintracht Frankfurt auf die Wölfinnen. Und in der 2. Bundesliga der Männer gab es am Mittag drei Spiele mit bayerischer Beteiligung: Nürnberg gewann zu Hause mit 2 zu 1 gegen Paderborn. Regensburg spielte gegen Erzgebirge Aue 1 zu 1. Und Würzburg unterlag auswärts bei Sandhausen mit 0 zu 1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2021 16:00 Uhr