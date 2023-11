Bayern-Frauen gewinnen in Paris mit 1 zu 0

Zum Fußball: Die Spielerinnen vom FC Bayern München haben den ersten Sieg in dieser Saison in der Champions League gefeiert. Die Münchnerinnen setzten sich am Abend mit 1:0 bei Paris St. Germain durch. Nächster Gegner auf dem Weg zum angestrebten Viertelfinal-Einzug ist am 14. Dezember Ajax Amsterdam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 09:00 Uhr