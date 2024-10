Bayern-Frauen festigen Tabellenführung in der Fußball-Champions-League

Zum Sport: Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben in der Champions League ihre Tabellenführung gefestigt. Die Mannschaft gewann am Abend mit 2 zu 0 bei Juventus Turin. Die Tore schossen Linda Dallmann und Pernille Harder. Damit führen die Bayern-Frauen die Tabelle der Gruppe mit sechs Punkten an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 06:00 Uhr