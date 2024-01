Bayern fördert spontanes Musizieren im Wirtshaus

München: Das bayerische Heimatministerium will mehr Volksmusik im Wirtshaus. Der Freistaat arbeitet dazu jetzt mit dem Landesverein für Heimatpflege zusammen. Bereits seit vier Jahren gibt der Staat insgesamt bis zu 10.000 Euro zur jährlichen Auszeichnung "Musikantenfreundliches Wirtshaus" dazu. Die Plakette hängt an mehr als 500 Wirtshäusern. So wissen Besucher, dass spontanes Musizieren erwünscht ist - und Musikanten, dass es zum Dank eine Brotzeit und Getränke gibt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.01.2024 19:00 Uhr