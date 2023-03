Bayern findet keine Unterstützung für Klage gegen Länderfinanzausgleich

Kurzmeldung ein/ausklappen Pistorius trifft zu Truppenbesuch in Litauen ein

Vilnius: Bei einem Besuch in Litauen hat Bundesverteidigungsminister Pistorius dem Land die Solidarität der NATO zugesichert. Deutschland stehe fest an der Seite seiner Partner und Freunde, sagte Pistorius in einer NATO-Kaserne in Rukla. Die Sicherheit Litauens sei auch unsere Sicherheit, und deswegen sei das Engagement der deutschen Soldaten wichtig, so der SPD-Politiker. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hält Deutschland seit Herbst vergangenen Jahres eine Kampfbrigade zur Verteidigung Litauens bereit. Derzeit trainieren dort mehrere hundert deutsche Soldaten zusammen mit litauischen Streitkräften für die Abwehr eines Angriffs.

