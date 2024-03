Bayern feiert Requiem für Alois Glück in Münchner Frauenkirche

München: Knapp zwei Wochen nach dem Tod des früheren Landtagspräsidenten Alois Glück ist am Vormittag das Requiem für ihn im Liebfrauendom gefeiert worden. Unter den Gästen waren mehrere bayerische Spitzenpolitiker, etwa Ministerpräsident Söder und Landtagspräsidentin Aigner. Der Münchner Kardinal Marx leitete den Gottesdienst. In seiner Predigt sagte er, Glück habe ihn tief beeindruckt, weil er allen Widerständen zum Trotz nicht aufgehört habe, sich zu engagieren und einen Weg für ein gemeinsames Miteinander zu finden. Glück saß 38 Jahre lang für die CSU im bayerischen Landtag, 15 Jahre davon als Fraktionschef. Zudem engagierte er sich in zahlreichen Ehrenämtern, etwa als Vorsitzender der bayerischen Bergwacht. Zwischen 2009 und 2015 war er Präsident des Laiengremiums "Zentralkomitee der deutschen Katholiken".

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 13:45 Uhr