Bayern feiern doppelten Meistertitel auf dem Marienplatz

München: Der FC Bayern hat zusammen mit rund 20.000 Fans auf dem Münchner Marienplatz den doppelten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Frauen errangen die Meisterschaft am Nachmittag durch einen 11 zu 1-Sieg über Turbine Potsdam. Die Männer hatten schon gestern in letzter Minute zugeschlagen und den Titel eher unerwartet noch errungen. Herren-Trainer Tuchel sagte im ARD-Interview auf dem Münchner Rathausbalkon, es gebe keinen besseren Morgen, als den nach einem Titelgewinn. Offen ist noch, nach dem Rauswurf von Sportvorstand Salihamidzic, wer künftig diesen Posten übernehmen wird. FC Bayern Präsident Hainer betonte aber in der ARD, es werde, Zitat, ein "großes Kaliber gesucht". Und im BR-Interview bei der Feier reichte er dem ebenfalls entlassenen Vorstandschef Kahn verbal die Hand. Man sei immer bereit zu einer Versöhnung, so Heiner. Kahn hatte die Entlassung offenbar nicht gut aufgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 22:00 Uhr