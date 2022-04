Bayern feiern 32. Meistertitel - Fürth steigt aus Bundesliga ab

Polens Präsident befürchtet Tod von verschütteten Bergleuten

Warschau: Der polnische Präsident Duda befürchtet, dass die verschütteten Bergleute das Unglück in Südpolen nicht überlebt haben. Duda sprach an Abend am Unglücksort von einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es Tote gibt. Nach einer Erschütterung gestern früh werden noch immer zehn Bergleute vermisst. Erst am Mittwoch war es in einem anderen Bergwerk in Schlesien zu zwei Methangas-Explosionen mit fünf Toten und sieben Vermissten gekommen.

