Bayern-FDP wird künftig von einer Doppelspitze geführt

Amberg: Die FDP in Bayern wird künftig von einer Doppelspitze aus dem bisherigen Parteichef Martin Hagen und der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Katja Hessel, geführt. Hagen musste sich beim Parteitag in Amberg allerdings überraschend einem Gegenkandidaten stellen: Um den Vorsitz bewarb sich auch Albert Duin, der schon von von 2013 bis 2017 an der Spitze der Landespartei stand. Hagen gewann schließlich mit 28 Stimmen Vorsprung. Die FDP war bei der Landtagswahl vor einem Monat an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Hagen bot daraufhin seinen Rücktritt an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 21:15 Uhr