Bayern-FDP wählt nach Wahlschlappe eine Doppelspitze

Amberg: Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag wird die Bayern-FDP künftig von einer Doppelspitze geführt. Beim Landesparteitag in Amberg kam es dabei überraschend zu einer Kampfkandidatur: Der bisherige Parteichef Martin Hagen setzte sich knapp gegen den Gegenkandidaten Albert Duin durch. Hagens Wunschkandidatin Katja Hessel aus Nürnberg wurde zur Co-Vorsitzenden gewählt. Die 51-jährige ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium unter FDP-Chef Christian Lindner. Nach der Wahlniederlage hatte Hagen zunächst seinen Rücktritt angeboten. Der 42-Jährige will sich ab sofort nur noch ehrenamtlich in der FDP engagieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 19:00 Uhr