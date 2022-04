Bayern-FDP gibt Regierungsverantwortung als Wahlziel aus

Nachrichtenarchiv - 02.04.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hirschaid: Die bayerische FDP strebt nach der Landtagswahl im Herbst 2023 eine Regierungsbeteiligung an. Landeschef Hagen sagte auf dem Parteitag in Hirschaid wörtlich: "Unser Anspruch ist klar, wir wollen Bayern gestalten". Die FDP sei eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl in bester Verfassung, mit derzeit 8.800 Mitgliedern hätten die bayerischen Liberalen aktuell so viele wie noch nie, so Hagen weiter. Die bayerische FDP will sich auf ihrem Parteitagswochenende für die kommenden Monate neu aufstellen. Hauptsächlich geht es um die künftige Energieversorgung. Deshalb lautet das Motto des Parteitages "Neue Energie für Bayern".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2022 14:00 Uhr