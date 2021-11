Bayern fährt Impfzentren wieder hoch

Nachrichtenarchiv - 09.11.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung will im ganzen Freistaat die Impfzentren wieder hochfahren. Damit wolle man allen die Möglichkeit geben, sich noch immunisieren zu lasse. Ministerpräsident Söder wertete es als hoffnungsvolles Signal, dass die Impfquote seit Ankündigung der 2G-Regel leicht gestiegen sei. Er persönlich sei für eine Impfpflicht bei bestimmten Berufsgruppen, so Söder. Die 2G-Regel gilt wegen der roten Krankenhausampel bayernweit bei Veranstaltungen und zwar auch für alle Schüler ab 12 Jahren, mit wenigen Ausnahmen bis Jahresende bei schuleigenen Veranstaltungen. Söder sagte, sollte die Situation in den Krankenhäusern so kritisch bleiben, werde im Lauf der Woche über weitere Maßnahmen entschieden. Vom Bund forderte er dringend höhere Ausgleichszahlungen für die Kliniken, außerdem sollte die Steuerfreiheit bei Zuschlägen für Pflegekräfte eingeführt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.11.2021 13:45 Uhr