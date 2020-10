Bayern erweitert Liste innerdeutscher Risikogebiete

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Vor allem im Norden Frankens zeitweise Regen. Im Süden teils bewölkt, teils klar. In der Nacht erst im Norden, später auch in Schwaben und an der oberen Donau Regen. Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Morgen gebietsweise Regen. In Unterfranken am Nachmittag freundlicher. 7 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Wechselhaft und vor allem am Sonntag gelegentlich Regen bei ähnlichen Temperaturen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 18:00 Uhr