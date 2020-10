Bayern erweitert Liste innerdeutscher Risikogebiete

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern hat weitere Städte und Landkreise auf seine Liste innerdeutscher Risikogebiete gesetzt. Bereits ab morgen zählt auch ganz Berlin dazu. Außerdem gilt die Einstufung dann für Frankfurt am Main, Offenbach und die nordrhein-westfälischen Städte Herne, Hamm und Remscheid. Die Stadtgemeinde Bremen sowie die Lankreise Esslingen in Baden-Württemberg und die beiden niedersächsischen Landkreise Cloppenburg und Wesermarsch sind ebenfalls Risikogebiete. Urlauber, die aus diesen Regionen nach Bayern einreisen, müssen ein ärztliches Attest über einen negativen Corona-Test vorweisen. Dieser Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Andernfalls dürfen diese Personen nicht mehr in Hotels oder Pensionen beherbergt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 15:00 Uhr