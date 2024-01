Bayern erwartet teilweise Hochwasser-Meldestufe 4

Cham: In der Oberpfalz und in Niederbayern sind in der Nacht an verschiedenen Flüssen die Pegelstände gestiegen. Im Landkreis Cham gilt nun eine Hochwasser-Warnung auch in bebauten Gebieten. Hier hat der Pegel des Regens schon die dritte von vier Meldestufen erreicht. Der Hochwassernachrichtendienst rechnet für heute mit der höchsten Meldestufe. Auch in Franken steigen die Pegel rapide an. Nach wie vor stark betroffen vom Hochwasser ist Niedersachsen. Innenministerin Behrens hat heute früh im BR gesagt, man sei noch nicht über den Berg. Vor allem zwischen Weser und Ems steige das Wasser wieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 08:00 Uhr