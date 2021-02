Bayern erwartet rund 950.000 Impfdosen bis Ende des Monats

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Gesundheitsministerium erwartet bis Ende des Monats rund 950.000 Impfdosen gegen das Corona-Virus. Das sagte Gesundheitsminister Holetschek dem BR und nannte als Voraussetzung dafür aber, dass die Hersteller ihre Lieferzusagen einhalten. Um das Auftreten neuer, ansteckenderer Virus-Mutanten in Bayern nachzuweisen, arbeitet das Gesundheitsministerium laut Holetschek daran, die Datenlage zu verbessern. Neben der Kooperation mit Unikliniken ist demnach auch ein neuer PCR-Test im Einsatz, der bereits Hinweise auf mögliche Varianten des Virus geben soll. In der Diskussion über eine Verlängerung des Lockdowns oder Lockerungen will Holetschek vom bisherigen Kurs nicht abweichen. Wenn man öffne, müsse es nachhaltig sein, nicht nur für 10 Tage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 16:00 Uhr