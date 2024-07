Bayern erwartet eine gute Weizenernte

München: In Bayern hat die Getreideernte begonnen. Zunächst wird die Gerste eingefahren, in einigen Wochen folgt der Weizen. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, gehe man hier von einer mittleren bis leicht überdurchschnittlichen Ernte aus. Bisher habe es genügend Wärme und Wasser gegeben, bestätigt auch der Bayerische Bauernverband. In den vom Hochwasser Anfang Juni betroffenen Gebieten beklagen Landwirte und Landwirtinnen teils Totalausfälle. Weizen ist in Bayern die mit Abstand wichtigste Getreideart.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 10:00 Uhr