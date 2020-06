Bayern erreicht Rekordanzahl bei Kurzarbeiteranträgen

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In Bayern ist so viel Kurzarbeit beantragt worden wie noch nie. Laut der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hat jeder dritte Betrieb seit März Kurzarbeit angemeldet. Das entspricht rund 140.000 Betrieben oder Betriebseinheiten. Demnach sind 2,1 Millionen Beschäftigte in Bayern betroffen. Gewerkschafter begrüßen die Möglichkeit der Kurzarbeit, um Arbeitnehmer in Krisenzeiten vor Kündigungen zu schützen. Allerdings gibt es Befürchtungen, dass Unternehmen diese Hilfen auch ausnutzen. Verdi Bayern bemängelt beispielsweise, dass es generell zu wenig Kontrollen in der Arbeitswelt gebe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 07:00 Uhr