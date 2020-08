Bayern erreichen souverän das Finalturnier der Fußball Champions League

Nachrichtenarchiv - 09.08.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: Der FC Bayern ist in das Finalturnier der Fußball Champions League in Lissabon eingezogen. Nach einem 3:0 im Hin- und einem 4:1 im Rückspiel gegen den FC Chelsea, haben die Münchener nun die Chance zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple zu holen. Das Kurzturnier beginnt am Mittwoch mit dem Spiel Atalanta Bergamo gegen das Team des deutschen Trainers Tuchel, Paris St. Germain. Am Donnerstag spielt dann der zweite Deutsche Vertreter, RB Leipzig, gegen Atlético Madrid. Am Freitag hat dann der FC Bayern sein Viertelfinalspiel gegen den FC Barcelona, Samstag trifft Manchester City mit dem ehemaligen Bayerntrainer Guardiola auf Olympique Lyon. Gespielt wird im K.O.-Modus ohne Rückspiel. Am Sonntag den 23. August findet dann das Finale im Stadion von Benfica Lissabon statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.08.2020 01:00 Uhr