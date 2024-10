Bayern ernährt sich gesünder

München: Die Menschen in Bayern ernähren sich heute gesünder als vor 20 Jahren. Das zeigt eine Studie der beiden großen Münchner Universitäten und der Uni Augsburg zum Essverhalten im Freistaat. So ist der Konsum von Fleisch, Softdrinks und alkoholischen Getränken jetzt niedriger, dafür essen die Menschen mehr Gemüse und Getreideprodukte. Dennoch gilt die Hälfte der Bevölkerung in Bayern als übergewichtig mit einem BMi von 25 oder mehr. Dies sei ein Warnsignal, das man ernst nehmen müsse, sagte Ernährungsministerin Kaniber bei der Vorstellung der Studie. Dennoch ist sie zufrieden, denn die bayerische Bevölkerung sei auf einem guten Weg zu einer ausgewogenen und gesundheitsförderlichen Ernährung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 09:15 Uhr