Bayern erlaubt Treffen zweier Haushalte von morgen an

Bayerische SPD will 8. Mai als bundesweiten Feiertag

München: Der Tag des Kriegsendes vor 75 Jahren sollte nach Ansicht der bayerischen SPD ein bundesweiter Gedenktag werden. Die Landesvorsitzende Kohnen nannte den 8. Mai wörtlich einen "Tag der Dankbarkeit, an dem wir uns des großen Glücks bewusst sein sollten, hier in Frieden zu leben." Daran sollte dauerhaft in Bayern und der ganzen Bundesrepublik erinnert werden. Der 8. Mai 1945 gilt offiziell als der Tag, an dem mit der Kapitulation des Deutschen Reichs der Zweite Weltkrieg in Europa endete. In diesem Jahr ist der 8. Mai morgen einmalig und nur im Land Berlin ein gesetzlicher Feiertag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 16:00 Uhr