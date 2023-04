Kurzmeldung ein/ausklappen Bayern erlaubt nicht zugelassene Antibiotika-Säfte

München: Wegen des akuten Mangels an Medikamenten erlaubt die bayerische Staatsregierung, dass vorübergehend Antibiotika-Säfte für Kinder importiert werden, die eigentlich nicht zugelassen sind. Bayern beruft sich dabei auf den Bund: Dieser hatte am Dienstag offiziell den "Versorgungsmangel" bei antibiotischen Säften für Kinder festgestellt. Laut Holetschek ist es den Landesbehörden deshalb möglich, im Einzelfall vorübergehend von Vorgaben des Arzneimittelgesetzes abzuweichen. So könnten Pharmagroßhändler, Pharmafirmen und Apotheken unbürokratisch handeln. Zudem appellierte Holetschek an die Krankenkassen, Apothekern im Bedarfsfall die eigene Herstellung von Antibiotika zu erleichtern. Die Ursachen für die Lieferengpässe bei Arzneimitteln seien vielfältig, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium. Verwiesen wird etwa auf "Engpässe bei Grundstoffen" oder auch "Produktionsprobleme" in den Herkunftsländern in Asien.

