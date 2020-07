Bayern erlaubt mehr Zuschauer in Kinos und bei Kulturveranstaltungen

Herrenchiemsee: In Bayern werden die Corona-Auflagen für kulturelle Veranstaltungen, Kinos und Sport-Wettkämpfe weiter gelockert. Das hat das Kabinett in seiner Sitzung auf Schloss Herrenchiemsee beschlossen. In Kinos und bei kulturellen Veranstaltungen sind von morgen an wieder mehr Menschen zugelassen. Wenn es zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze gibt, wieder bis zu 400 Personen im Freien und bis zu 200 Personen in geschlossenen Räumen. Ohne zugewiesene Sitzplätze je die Hälfte. Die gleichen Beschränkungen gelten für Tagungen oder Kongresse. Bei Sport-Wettkämpfen in Hallen dürfen künftig wieder 200 Personen teilnehmen, wenn es gekennzeichnete Aufenthaltsbereichen gibt, ansonsten 100 Personen. Allerdings bleibt es vorerst dabei, dass Zuschauer ausgeschlossen bleiben. Zudem werden kleinere Märkte ohne Volksfestcharakter im Freien unter Auflagen wieder erlaubt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 17:00 Uhr