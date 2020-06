Bayern erlässt Beherbergungsverbot für Menschen aus Kreis Gütersloh

Nachrichtenarchiv - 23.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung hat den regionalen Lockdown für Landkreis Gütersloh begrüßt. Staatskanzleichef Herrmann zeigte sich auf einer Pressekonferenz allerdings irritiert, dass für den Kreis keine Ausreisebeschränkungen beschlossen wurden. Die bayerische Staatsregierung habe deshalb beschlossen, dass Beherbergungsbetriebe im Freistaat Gäste aus Regionen mit Corona-Hotspots nicht aufnehmen dürfen, so Herrmann. Damit gilt in Bayern ein Beherbergungsverbot für Menschen aus dem Kreis Gütersloh. Maßgeblich sei die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Diese dürfe nicht über die Größe von 50 Menschen gestiegen sein. Entscheidend seien dabei die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, so der Chef der Staatskanzlei. In Nordrhein-Westfalen beginnen am Wochenende die Sommerferien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2020 14:00 Uhr