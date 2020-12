Bayern erhält heute die ersten 9750 Corona-Impfstoffdosen

Nachrichtenarchiv - 26.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Heute wird in Bayern die erste Lieferung von 9.750 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer erwartet. Das Mittel soll in Spezialtiefkühlschränken bei minus 70 Grad Celsius in München und Erlangen ankommen und von dort regional verteilt werden. Alle 99 bayerischen Impfzentren sollen versorgt werden. Die gemeldeten Corona-Infektionszahlen sind indes deutlich niedriger als vor einer Woche, wegen der Weihnachtsfeiertage sind sie aber nur bedingt vergleichbar: Am zweiten Weihnachtsfeiertag meldete das RKI knapp 14.500 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Vor einer Woche waren es mehr als doppelt so viele erfasste Neuansteckungen. Das Institut weißt darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit weniger Tests und Laboruntersuchungen sowie weniger Übermittlungen zu rechnen ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2020 08:00 Uhr