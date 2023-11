Bayern ehrt Norwegens Kronprinz in der Münchner Residenz

München: Bayern hat den norwegischen Kronprinzen Haakon mit einem festlichen Abendessen in der Münchner Residenz geehrt. Dabei würdigte Staatskanzleichef Herrmann Norwegen als starken und verlässlichen Partner in Europa. Solche brauche man in Zeiten wie diesen. Haakon würdigte die engen Beziehungen seines Landes gerade zu Bayern. München ist die erste Station des Deutschlandbesuchs des Kronprinzen. Der Sohn des norwegischen Königs Harald V. wird anschließend auch Hamburg und Berlin besuchen. Das skandinavische Land wurde im Zuge des Ukraine-Kriegs zum wichtigsten Gaslieferanten Deutschlands.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 21:45 Uhr