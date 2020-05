Bayern droht Thüringen mit Gegenmaßnahmen

Nachrichtenarchiv - 26.05.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Streit über Corona-Lockerungen zwischen Bayern und Thüringen hat sich verschärft. Thüringen will die allgemeinen Corona-Auflagen beenden und lokale Einschränkungen einführen. Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte am Abend im Ersten, es sei ein fatales Signal, wenn die Politik den Menschen eine falsche Normalität einrede. Bayern werde sich ein Konzept überlegen müssen, wie man darauf reagiere, so Söder. Innenminister Herrmann drohte in einem Interview, Bayern werde nicht tatenlos zusehen, wie der thüringische Ministerpräsident Ramelow große Erfolge im Kampf gegen das hochgefährliche Corona-Virus sorglos zunichte mache. Ramelow verteidigte seine Pläne und widersprach, dass er die Masken- und Abstandspflicht außer Kraft setzen wolle. Der Linken-Politiker sprach sich für die Stärkung der Gesundheitsämter und den Übergang vom Krisen- in den Regelmodus aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2020 08:00 Uhr