Bayern drängt auf Verlängerung der Corona-Beschränkungen

München: Die bayerische Staatsregierung lässt vorerst offen, wie es mit den Corona-Regeln nach dem 2. April weitergeht. Staatskanzleichef Herrmann und Gesundheitsminister Holetschek äußerten sich nach einer Videoschalte des Kabinetts noch nicht dazu, ob und wie der Freistaat von der neuen Hotspot-Regelung im Bundesinfektionssschutzgesetz Gebrauch machen wird. Holetschek kritisierte in diesem Zusammenhang die Bundesregierung. Schon zwischen SPD-Gesundheitsminister Lauterbach und FDP-Justizminister Buschmann gingen die Meinungen auseinander, ob man im Notfall auch ein ganzes Bundesland zum Hotspot erklären kann. Holetschek forderte insbesondere, dass die Maskenpflicht in vielen Innenräumen auch über den 2. April hinaus gelten soll. Nach dem Willen der Bundesregierung sind Masken abgesehen von Hotspot-Regionen in Supermärkten, Geschäften und Wirtshäusern kein Muss mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2022 21:15 Uhr