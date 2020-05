Bayern darf laut Urteil Polizisten sichtbare Tatoos verbieten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden Regen möglich

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens und der Oberpfalz freundlich, sonst meist bewölkt. In der Nacht bei 9 bis 4 Grad im Süden Regen möglich. Morgen im Norden oft sonnig, im Süden dagegen bewölkt und regnerisch. 9 bis 17 Grad. Am Wochenende dann überall freundlich und trocken, nur in Alpennähe am Samstag örtlich Schauer. Mit 13 bis 21 Grad wieder etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2020 18:00 Uhr