Bayern: CSU gewinnt klar vor AfD

München: In Bayern ist die CSU bei der Bundestagswahl klar stärkste Kraft geworden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erreicht die CSU 37,2 Prozent und damit fünf Punkte mehr als vor vier Jahren - bleibt aber unter der erhofften 40 Prozent-Marke. In allen bayerischen Wahlkreisen gewannen die CSU-Kandidaten. Möglicherweise reicht es jedoch nach dem neuen Wahlrecht nicht für alle zum Einzug in den Bundestag. Platz zwei im Freistaat erobert die AfD, die ihren Stimmenanteil auf 19 Prozent mehr als verdoppeln kann. Die Grünen überholen mit 12 Prozent die SPD, die bei 11,6 Prozent landet. Die Linke liegt auch in Bayern mit 5,7 Prozent über der Parlamentshürde. FDP, BSW und Freie Wähler bleiben klar darunter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 05:00 Uhr