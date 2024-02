Bayern-Chef Dreesen kritisiert Fan-Proteste gegen Privatinvestoren

München: Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Dreesen, glaubt nicht, dass Fan-Proteste den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga verhindern. Der "Welt am Sonntag" sagte er, falls es das Ziel Einzelner sei, Spiele mit - so wörtlich - unlauteren Mitteln zu beeinflussen, nehme er dies zur Kenntnis. An der grundsätzlichen Entscheidung der Mehrheit der Bundesligaclubs, einen privaten Investor für eine Milliarde Euro an den TV-Einnahmen zu beteiligen, werde dies aber nichts ändern. Gestern war es nach Fan-Protesten - wie etwa Tennisballwürfen - wieder zu Spielunterbrechungen in der ersten und zweiten Liga gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 09:15 Uhr