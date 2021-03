Bayern bringt Oster-Lockdown auf den Weg

BR sendet in Kar-Woche Bach-Passionen

München: Der BR sendet in der Kar-Woche die großen Bach-Passionen. Das BR-Fernsehen zeigt am 30. März um 0.05 Uhr die Matthäuspassion mit dem Chor des BR; die Johannespassion folgt am Karfreitag in BR-Klassik um 13.05 Uhr und in ARD-alpha um 21.30 Uhr. Die Konzertfilme sind auch in der BR Mediathek zu finden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2021 20:00 Uhr