Bayern bringt Klage gegen Erbschaftssteuer auf den Weg

EU-Verteidigungsminister bestätigen F-16-Ausbildung von ukrainischen Soldaten

Brüssel: Vier EU-Länder sowie Großbritannien wollen mit der Ausbildung von ukrainischen Piloten auf F-16-Kampfjets beginnen. Das hat die niederländische Verteidigungsministerin Ollongren beim Treffen mit ihren Kollegen in Brüssel mitgeteilt. Neben den Niederlanden sind demnach auch Belgien, Dänemark und Polen dazu bereit. In einem nächsten Schritt, so Ollongren weiter, könnten dann auch die Flugzeuge an Kiew geliefert werden. Die USA als Hersteller der F-16 haben der Pilotenausbildung zugestimmt - über eine Erlaubnis zur Lieferung ist noch nichts bekannt. Deutschland könnte sich nach den Worten von Verteidigungsminister Pistorius finanziell oder logistisch beteiligen. Bei den Beratungen wurde zudem bekannt, dass die EU bisher 220.000 Artilleriegeschosse und 1.300 Raketen an die Ukraine geliefert hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2023 19:45 Uhr