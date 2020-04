Bayern bleibt vorerst bei Maskengebot statt -pflicht

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern wird es vorerst bei einer Maskenempfehlung bleiben. Demnach soll eine Mund- und Nasenbedeckung möglichst in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr getragen werden, ein Muss ist dies bislang nicht. Bayerns Gesundheitsministerin Huml betonte im Interview mit dem BR aber auch: Falls dieses Modell nicht funktionieren sollte, könne auch in Bayern eine Maskenpflicht eingeführt werden. Sachsen ist eines der ersten Bundesländer, das eine Maskenpflicht angeordnet hat. Ab Montag müssen dort die Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel getragen werden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gilt eine Maskenpflicht, dort allerdings nur im öffentlichen Nahverkehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 20:00 Uhr