Bayern bleibt voraussichtlich bei einer Maskenempfehlung

München: In Bayern wird es vorerst bei einer Maskenempfehlung bleiben. Demnach soll eine Mund- und Nasenbedeckung möglichst in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr getragen werden, ein Muss ist dies bislang nicht. Bayerns Gesundheitsministerin Huml betonte im Interview mit dem BR aber auch: Falls dieses Modell nicht funktionieren sollte, könne auch in Bayern eine Maskenpflicht eingeführt werden. Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatten angekündigt, dass die Bürger ab Montag im öffentlichen Nahverkehr Mund und Nase bedecken müssen. In Sachsen gilt die Regelung auch für den Einzelhandel.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 00:00 Uhr