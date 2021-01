Bayern bleiben gern im Freistaat

Das Wetter: Meist bewölkt, maximal -2 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, örtlich etwas Schnee oder Sprühregen, an den Alpen auch Sonne. Die Höchstwerte erreichen minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht stellenweise etwas Schnee, Tiefstwerte um minus 1 Grad. Morgen trüb und örtlich schneit es, am Main Schneeregen. Ab Donnerstag meist trocken und vor allem an den Alpen teils sonnig. Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2021 12:00 Uhr