Bayern beteiligt sich an der Earth Hour 2024

München: Auch Bayern beteiligt sich heute wieder an "Earth Hour". Ab 20 Uhr 30 gehen für eine Stunde die Lichter aus. Mehr als 90 Städte und Gemeinden machen im Freistaat mit, dort bleiben Rathäuser und Sehenswürdigkeiten dunkel. Auch Privatleute und Unternehmen können eine Stunde lang alle Lichter ausschalten. Die Aktion soll ein sichtbares Zeichen dafür sein, dass die Menschen sich besser um den Planeten Erde und um den Klimaschutz kümmern müssen. Sie wurde 2007 vom World Wildlife Fund in Australien ins Leben gerufen. Inzwischen beteiligen sich mehr als 190 Länder, in Deutschland gehen etwa die Lichter am Brandenburger Tor und am Kölner Dom für eine Stunde aus. Begonnen hat die 18. Runde der "Earth Hour" in Neuseeland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 17:15 Uhr