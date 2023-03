Bayern bestätigt Trennung von Nagelsmann und Verpflichtung von Tuchel

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland bereitet sich auf großflächigen Verkehrsstreik am Montag vor

Deutschland bereitet sich auf den großflächigen Verkehrsstreik am Montag vor. Verkehrsminister Wissing hat sich Forderungen aus der Wirtschaft angeschlossen, dass das Sonntagsfahrverbot für Laster übermorgen nicht gelten soll. Er habe den Bundesländern geraten, am Sonntag keine Kontrollen durchzuführen. Außerdem können Schüler am Montag in mehreren Bundesländern dem Unterricht fernbleiben, wenn ihr Bus oder ihre Bahn nicht fährt, etwa in Bayern oder Baden-Württemberg. Offenbar überlegen Einzelhändler, ob sie am Montag ihr Geschäft öffnen. Denn viele Mitarbeiter kommen nur schwer in die Arbeit.

