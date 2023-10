Bayern besiegt Freiburg in der Fußball-Bundesliga mit 3:0

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern den SC Freiburg klar geschlagen. Die Münchner gewannen im heimischen Stadion mit 3:0. Die Tore erzielten Kingsley Coman mit einem Doppelpack und DFB-Stürmer Leroy Sané. Am Nachmittag hatte Leverkusen Köln zu Hause ebenfalls mit 3:0 besiegt. Die Werkself verteidigte damit die Tabellenführung in der Bundesliga.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 20:00 Uhr