Bayern beschließt Härtefallfonds für energieintensive Unternehmen

Kurzmeldung ein/ausklappen Internationale Konferenz in Paris sammelt Geld für die Ukraine

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat eine internationale Geberkonferenz für die Ukraine eröffnet. Dabei bezeichnete er die russischen Bombardierungen ziviler Ziele in der Ukraine als "Kriegsverbrechen". Es sei das Ziel der russischen Regierung, mit gezielten Bombardierungen ziviler Infrastruktur das ukrainische Volk in Verzweiflung zu stürzen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte per Videoschalte, zwölf Millionen Menschen in seinem Land seien von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Ukraine brauche Stromgeneratoren, gepanzerte Fahrzeuge und Schutzwesten für die Streitkräfte. An der Konferenz nehmen Vertreter von rund 70 Staaten und Institutionen teil. Schweden will 55 Millionen Euro für Hilfslieferungen und den Wiederaufbau der Infrastruktur zur Verfügung stellen. Für Deutschland kündigte Außenministerin Baerbock weitere 50 Millionen an Winterhilfe an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2022 12:00 Uhr