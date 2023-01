Bayern bereitet Klage gegen Länderfinanzausgleich vor

Nachrichtenarchiv - 12.01.2023 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung bereitet eine neue Bundesverfassungsgerichtsklage gegen den Finanzausgleich der Länder vor. Nach aktuellen Berechnungen hat der Freistaat im vergangenen Jahr 9,8 Milliarden Euro an andere Bundesländer gezahlt. Damit schultere Bayern voraussichtlich auch für 2022 wieder deutlich mehr als die Hälfte des gesamten Ausgleichs, sagte Finanzminister Füracker in München. Mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 18,5 Milliarden Euro habe der Länderfinanzausgleich einen neuen Höchststand erreicht. So könne es nicht weitergehen, erklärte Füracker. 2013 hatte Bayern gemeinsam mit Hessen schon einmal gegen den Länderfinanzausgleich geklagt. Nach einer Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern wurde die Klage allerdings zurückgezogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2023 19:00 Uhr