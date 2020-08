Bayern belegt Platz zwei beim "Bildungsmonitor 2020"

Wetter: in der Nacht Schauer und teils schwere Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht zunächst Schauer und Gewitter, 18 bis 13 Grad. Örtlich ist mit schweren Unwettern zu rechnen. Morgen noch wechselhaft, in Schwaben freundlicher. Am Sonntag fast überall sonnig, 22 bis 29 Grad. Am Montag wieder unbeständiger mit Schauern und Gewittern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2020 18:00 Uhr