Bayern belegt Platz zwei beim "Bildungsmonitor 2020"

Berlin: Im aktuellen "Bildungsmonitor 2020" nimmt Sachsen - wie schon im vergangenen Jahr - die Spitzenposition ein. Auf Platz zwei kommt Bayern vor Thüringen. Die Schüler in Sachsen waren in Mathematik und den Naturwissenschaften ganz vorn. Zudem punktete das Bundesland damit, dass viele Kinder ganztags betreut werden und in den Kitas viele Beschäftigte einen Hochschulabschluss haben. Der bayerische Kultusminister Piazolo äußerte sich zufrieden mit Platz zwei für Bayern. Piazolo wies darauf hin, dass Bayern beim Aspekt Chancengleichheit am besten abgeschnitten hat. Der Bildungsmonitor ist eine Vergleichsstudie, bei der der Leistungsstand der Schüler überprüft, aber auch gewertet wird, in wie weit Bildungsarmut reduziert werden konnte oder wieviel Geld ein Land pro Schüler ausgibt. Der Studie zufolge hat die Corona-Krise gezeigt, dass die Digitalisierung die Schwachstelle im deutschen Bildungssystem ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2020 15:00 Uhr