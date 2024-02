Bayern bekommt einen neuen Wahlkreis

Berlin: Bayern hat bei der nächsten Bundestagswahl einen neuen Wahlkreis. Der Bundestag beschloss, dass ein Wahlkreis aus Sachsen-Anhalt in den Freistaat wandert. Hintergrund ist die demografische Entwicklung. Im Wahlkreis Anhalt schrumpft die Bevölkerung, in Bayern wächst die Zahl der Menschen. Deshalb ensteht aus Teilen der bisherigen Wahlkreise Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu der neue Wahlkreis Memmingen. In der Debatte zum Wahlkreisgesetz warfen sich Ampel-Koalition und Unionsfraktion gegenseitig vor, das Wahlrecht aus Eigeninteresse zu manipulieren. Tatsächlich wird im Wahlkreis per Erststimme entschieden, wer in den Bundestag einzieht. Die Mehrheitsverhältnisse ergeben sich aber aus der Zweitstimme, die eine Partei bundesweit erhält. Die Zahl der Zweitstimmen ist also unabhängig davon, wie die Grenzen von Wahlkreisen gezogen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 21:00 Uhr